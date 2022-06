UP News : जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में अब तक 300 से अधिक गिरफ्तारी

UP News : उत्तर प्रदेश कई शहरों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के सिलसिलें में पुलिस ने 300 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. उत्तर प्रदेश के एडीजी (कानून व व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भीड़ हिंसक हो गई थी, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.

10 तारीख की घटना के संदर्भ में अब तक 306 लोगों की गिरफ़्तारी की गई है. उस दौरान लगभग 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिनका इलाज किया जा रहा है. आज पूरे प्रदेश में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है. ADG प्रशांत कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो लगातार हेट स्पीच और आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, उसपर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं. ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज़ की जा रही है और उनकी गिरफ़्तारी भी की जा रही है.

Lucknow, Uttar Pradesh | Bulldozers are being used for action in Prayagraj by Prayagraj Development Authority under the ambit of law. Heavy police deployed there as violent incidents happened last Friday: Prashant Kumar, ADG, Law&Order, UP Police pic.twitter.com/0Dt0ABTthb

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022