लखनऊ (Terrorist ) : आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यूपी एटीएस को आज बड़ी कामयाबी मिली है. दरअसल, यूपी एटीएस ने शुक्रवार को जैश-ए-मोहम्मद और तहरीख-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है. बताया गया कि आतंकवादी मुहम्मद नदीम पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और तहरीख-ए-तालिबान पाकिस्तान के सीधे संपर्क में था. एटीएस ने बताया कि उसे जैश-ए-मोहम्मद ने नूपुर शर्मा को मारने का काम दिया था.

उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सहारनपुर जिले में गंगोह थाना क्षेत्र के कुंडा कला गांव के 25 वर्षीय मोहम्मद नदीम को एटीएस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अपने बयान में पहले तहरीक-ए-तालिबान से भी मोहम्मद नदीम के जुड़े होने का दावा किया था. लेकिन, कुछ देर बाद जारी दूसरे बयान में उसने इस अंश को हटा दिया. नये बयान में दावा किया गया है कि नदीम ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने नुपूर शर्मा की हत्या करने का जिम्मा दिया था. भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपूर शर्मा अपने कथित विवादित टिप्पणी के बाद सुर्खियों में आई थीं.

Uttar Pradesh | The Anti-Terrorism Squad of UP has arrested Jaish-e-Mohammed and Tehrikh-e-Taliban Pakistan-linked terrorist from Saharanpur: UP ATS pic.twitter.com/isre3l2sR1

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 12, 2022