Uttar Pradesh : पटाखा फैक्टरी में लगी भीषण आग, चार मजदूरों की मौत

Uttar Pradesh : सहारनपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है. जनपद के गांव गोविंदपुर के जंगल में एक पटाखा फैक्टरी भीषण आग लग गई. वहीं जबरदस्त धमाके के साथ फैक्टरी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हुए हैं. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम और अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं.

UP | Four people lost their lives in Saharanpur after a fire broke out at a firecracker factory in the Sarsawa Police Station area: Saharanpur senior superintendent of police Akash Tomar

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 7, 2022