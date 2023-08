जब सीएम बघेल के पैरों में घुस आया सांप, कहा: ‘डरो मत, ये पिरपिटि है, यह काटेगा नहीं, बचपन में इसको जेब में लेकर घूमते थे…

रायपुर: सीएम भूपेश बघेल लगातार प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कर जनता से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। कल भी सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर दौरे पर थे। इस दौरान वे अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। लेकिन बिलासपुर पहुंचते ही उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर में सीएम भूपेष बघेल का हेलीकॉप्टर जैन इंटरनेशनल स्कूल स्थित हेलीपैड पर लैंड हुआ।

#WATCH | "Pirpiti hein', don't worry and don't hurt it", says Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel as a snake appears during his press conference pic.twitter.com/vhJYyMKeZ3

