नई दिल्ली : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास एक मिनी बस गहरी खाई में जा गिरी. वाहन में करीब 26 यात्री सवार थे. जिसमें से 14 की मौत हो गई है जबकि इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं . SDRF और पुलिस की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक जिस समय ये दुर्घटना हुई उस समय ट्रैवलर में करीब 26 श्रद्धालु सवार थे और ये ट्रैवलर नोएडा से लोगों को लेकर श्रीनगर की तरफ जा रहा था. इसी बीच टेम्पो ट्रैवलर बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क किनारे में गहरी खाई में गिर गया. हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए शोक जताया है.

घटना की जानकारी देते हुे गढ़वाल के करण सिंह नागन्याल ने कहा, ‘रुद्रप्रयाग पुलिस अधिक्षक मौके पर हैं. टेम्पो ट्रैवलर नोएडा(यूपी) से रुद्रप्रयाग की ओर आ रही थी. ये 150-200 मीटर गहरी खाई में गिर गया. हादसे के बाद मौके पर कई शव बरामद किए गए और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, गंभीर स्थिति में कई घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. चालक गंभीर रूप से घायल है. इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वाहन में कितने लोग सवार थे. पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं. बचाव अभियान जारी है.’

#WATCH | IG Garhwal, Karan Singh Nagnyal says, "Rudraprayag SP is on the spot…The tempo traveller was coming from Noida (UP) towards Rudraprayag…It fell into a 150-200 metre deep gorge. 7 bodies have been recovered. 9 people were rushed to the hospital during which 1 of them… https://t.co/CcgQnJzxMC pic.twitter.com/69JfRdE2aL

