नई दिल्ली : देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) के बयान पर गुरुवार को संसद के भीतर जबरदस्त सियासी घमासान मचता दिखाई दिया. इसे लेकर संसद के दोनों ही सदनों में खासा हंगामा और बहसबाजी हुई. वहीं, शुक्रवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपनी उस टिप्पणी के लिए माफी मांग ली, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था.

वहीँ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिये भूलवश एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया. कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जुबान फिसलने के कारण हुआ. मैं माफी मांगता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें.

Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury tenders apology to President Droupadi Murmu over "Rashtrapatni" remark.

"…I assure you that it was a slip of the tongue. I apologise and request you to accept the same," reads his letter. pic.twitter.com/dM1shdVU2C

