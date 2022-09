नई दिल्ली : उत्तराखंड के पौड़ी स्थित एक रिजॉर्ट की महिला रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में बेटे पुलकित आर्य की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता विनोद आर्य को शनिवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. पार्टी ने आरोपी के भाई अंकित को भी निष्कासित कर दिया है. विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य पौड़ी के यमकेश्वर स्थित रिजॉर्ट का मालिक है और शुक्रवार को पुलिस ने उसे उसके दो सहयोगियों के साथ रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था.

Ankita Bhandari murder case | BJP expels Vinod Arya and Ankit Arya – the father and brother of main accused Pulkit Arya – from the party with immediate effect. pic.twitter.com/G8iQB5sS9J

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 24, 2022