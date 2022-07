Arrested : कर्नाटक से 7 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी आईडी बरामद

रामनगर : कर्नाटक के रामनगर जिले में पुलिस ने 7 बांग्लादेशी नगारिकों को गिरफ्तार (Arrested) किया है. पुलिस ने उनसे पास से फर्जी आईडी कार्ड भी जब्त किया है. पुलिस के अनुसार सभी एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे. यह सभी जून महिने के पहले हफ्ते में कर्नाटक के डूड बालापुर जिला पहुंचे थे. इसके बाद सभी रामनगर जिले में नौकरी की तलाश में चले गए. फिलहाल पुलिस एक ब्रोकर की तलाश में है, जिसने इन्हें रामनगर में घर और नौकरी दिलाने में मदद की थी.

Karnataka | Ramanagara rural police arrested seven Bangladeshi nationals who were living & working here with fake ID proofs. They were working in a garment factory. They had Odisha, West Bengal & Assam ID cards: Santosh Babu, SP Ramanagara (12.07) pic.twitter.com/ysn4pRqiZg

