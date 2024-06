Bus Accident : जम्मू-कश्मीर में रविवार को तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस खाई में गिर गई. यह बस रियासी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुई है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने बस पर गोलीबारी की थी जिसके बाद बस दुर्घटना का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि यह बस जिले के शिवखोड़ी की ओऱ जा रही थी तभी रास्ते में हमले के कारण दुर्घटना का शिकार हो गई. इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है.

उधर, रियासी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विशेष महाजन घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि बस के खाई में गिरने के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध आतंकियों ने बस पर गोलीबारी कर दी. यह बस तीर्थयात्रियों को शिव खोड़ी मंदिर ले जा रही थी.

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पोनी इलाके के तेरीयथ गांव में बस पर हमला हुआ है. घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत कार्य़ शुरू किया गया और बचाव के लिए पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल की टीम तुरंत भेजी गई.

घटना से जुरा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें सड़क से कई फुट नीचे यह बस गिरी है. मौके पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है. खाई में गिरने के बाद उसमें सवार तीर्थयात्री उससे निकलकर बड़े-बड़े पत्थरों पर गिर गए. मृतकों में महिलाएं एवं पुरुष दोनों शामिल हैं. रियासी के एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया, ”आतंकियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमला कर दिया जिसमें 9 की मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए हैं.”

#WATCH | 10 people dead as a bus rolls down a gorge in Jammu & Kashmir's Reasi, confirms DC Reasi Vishesh Mahajan.

Details awaited. pic.twitter.com/T7d38iURIw

— ANI (@ANI) June 9, 2024