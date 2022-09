नई दिल्ली : कांग्रेस आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी सामानों पर जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर चौतरफा हमला करते हुए एक रैली करेगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता ‘‘महंगाई पर हल्ला बोल’’ रैली को संबोधित करेंगे, इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे.

इसके अलावा पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद भी जम्मू के सैनिक फार्म में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. इधर बिहार में विपक्षी एकता की कवायद में जुटी जेडीयू की बैठक का दूसरा दिन है, आज कुछ अहम ऐलान हो सकता है. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें…

दिल्ली में कांग्रेस की रैली को देखते हुए आज रणजीत सिंह फ्लाईओवर बाराखंभा रोड से गुरु नानक चौक, विवेकानंद मार्ग (दोनों तरफ), जेएलएन मार्ग (दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक), कमला मार्केट के आसपास गुरु नानक चौक, चमन लाल मार्ग, अजमेरी गेट से आसफ अली रोड और कमला मार्केट की ओर डीडीयू-मिंटो रोड रेड लाइट प्वाइंट बंद है.

आज होने वाली कांग्रेस पार्टी की ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियां जोरो पर हैं.

Preparations underway at Ramlila Maidan in Delhi for the Congress party’s 'Mehangai Par Halla Bol' rally to be held today pic.twitter.com/Hv8MArzQ6j

— ANI (@ANI) September 4, 2022