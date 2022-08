Coronavirus : भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों की मौत

Coronavirus : भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पिछले 24 घंटें में कोरोना के 13,734 नए मामले सामने आए हैं. जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,50,009 हो गई है. वहीं, संक्रमण से 27 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,430 पहुंच गई. वहीं, बीते दिन देश में कोरोना के 16 हजार से अधिक मामले सामने आये थे और संक्रमण से 24 लोगों की मौत हुई थी.

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 822 नए मामले सामने आए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 11.41 फीसदी पर पहुंच गई, जो पिछले छह महीनों में सर्वाधिक है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 से दो और लोगों की मौत हो गई. इससे राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 26,313 पर पहुंच गई. वहीं, 822 नए मरीज मिलने से दिल्ली में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों का आंकड़ा बढ़कर 19,56,593 हो गया. आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 11.41 फीसदी पर पहुंच गई है, जो पिछले छह महीनों में सर्वाधिक है.

