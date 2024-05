Cyclone Remal : एक तरफ देश के दिल्ली और पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में भयानक गर्मी और लू का दौर जारी है, तो वहीं दक्षिण भारत का हाल कुछ ठीक नहीं है. दरअसल, चक्रवाती तूफान ‘रेमल’ ने पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर पूर्वी के कई राज्यों में भी भारी तबाही मचाई है. असम में चक्रवात रेमल के प्रकोप से चलीं तेज हवाओं और भारी बारिश ने मंगलवार को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 17 घायल हो गए.

मिली जानकारी के अनुसार, कामरूप जिले में एक 60 वर्षीय महिला पर एक पेड़ गिर गया जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई. इसके अलावा, लखीमपुर के गेरुकामुख में एनएचपीसी की निर्माणाधीन लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई. चक्रवात रेमल की वजह से सड़क पर पेड़ गिर जाने से दिघलबोरी से मोरीगांव की ओर जा रहे रिक्शे में सवार कॉलेज छात्र कौशिक बोरदोलोई अम्फी की मौत हो गई. खबर है कि रिक्शे में सवार अन्य चार लोग भी घायल हुए हैं.

यही नहीं एक अन्य घटना में सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में तूफान के कारण स्कूल बस पर एक पेड़ गिरने से 12 बच्चे घायल हो गए. इन सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

