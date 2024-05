Delhi Excise Policy Case : दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है.

सिसोदिया ने सीबीआई और ED दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Delhi High Court dismisses the bail petitions moved by Delhi's former deputy chief minister and AAP leader Manish Sisodia in liquor policy cases. Sisodia had sought bail in cases being investigated by CBI and ED. However, the Court allows Sisodia to continue meet his ailing wife… pic.twitter.com/PHUJPuf7a6

— ANI (@ANI) May 21, 2024