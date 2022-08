नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन, स्पेशल सेल ने फर्जी ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए ठगी में शामिल पैन इंडिया सिंडिकेट का पता लगाया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फर्जी वेबसाइट बनाने और लोगों से 60 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में दो आरोपी रवि अरोड़ा और दिनेश शर्मा को गिरफ्तार भी किया है. दिल्ली पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं.

Intelligence Fusion & Strategic Operations, Special Cell has busted a PAN India syndicate involved in duping people through fake E-commerce websites. Two persons Ravi Arora &Dinesh Sharma arrested for creating fake websites &cheating people to the tune of Rs 60 Lakh: Delhi Police pic.twitter.com/nTxRDf6xdU

