बेंगलुरु : आज 23 मई को बेंगलुरु में एक बार फिर बम की धमकी वाले मेल ने लोगों में अफरातफरी का माहौल बना दिया. इस बार ये धमकी भरा मेल बेंगलुरु के जाने माने तीन बड़े होटल को मिली है. द ओटेरा समेत तीन होटलों में बम होने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है वहीं डीसीपी साउथ बम स्क्वाड की पुलिस की सभी टीमें द ओटेर्रा होटल में हैं और पूरी छानबीन कर रही हैं.

Bengaluru | A bomb threat mail was sent to three reputed hotels including The Oterra in the city. Teams of Bomb Squad and Police are currently at The Oterra hotel: DCP South East Bengaluru

— ANI (@ANI) May 23, 2024