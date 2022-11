Gujarat Election 2022 : गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) ने तीन और उम्मीदवारों की पंद्रहवीं सूची जारी की है. इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा के लिए सभी 182 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है.

आम आदमी पार्टी की ओर से आज जारी की गई सूची में मातर विधानसभा सीट से महिपात सिंह (Mahipat Singh) का टिकट काटकर लाल जी परमार को पार्टी ने अपना नया उम्मीदवार बनाया है. वहीं, सिधपुर विधानसभा सीट से महेंद्र सिंह राजपूत को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है. जबकि, उधाना विधानसभा सीट के लिए पार्टी ने महेंद्र सिंह पाटील को टिकट दिया है.

