मुंबई : मुंबई के गोरेगांव इलाके में सोमवार देर रात तेंदुए के हमले में चार साल का बच्चा घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Maharashtra | A 4-year-old boy got injured after he was attacked by a leopard in the Goregaon area of ​​Mumbai last night. He has been admitted to the hospital.

