गोवा Congress में बगावत, पार्टी ने माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया

Congress : कांग्रेस ने माइकल लोबो को गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और लोबो पर भाजपा के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है. राज्य विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर यह घोषणा करते हुए, कांग्रेस के गोवा डेस्क प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि लोबो और कामत के अलावा, पार्टी के तीन अन्य विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है.

यह घटनाक्रम उन अटकलों के बीच सामने आया है जिनमें कहा जा रहा है कि 40 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं.

Michael Lobo immediately removed from the position of Leader of Opposition of Goa: Dinesh Gundu Rao, AICC Goa in-charge pic.twitter.com/FMY8YMHyTP

