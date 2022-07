नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने गुरुवार को कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी संवैधानिक पदों पर महिलाओं को नीचा दिखाते रहे हैं. हमारे देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस को संसद में और भारत की सड़कों पर माफी मांगने की जरूरत है.

कांग्रेसी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करने का यह तरीका न केवल उनके संवैधानिक पद बल्कि समृद्ध आदिवासी विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है. वह जानते हैं कि राष्ट्रपति को इस तरह से नीचा दिखाना हमारे देश में महिलाओं की क्षमता को कम करना है.

जब से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था, तब से उन्हें कांग्रेस द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से निशाना बनाया गया था और राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद भी उनके खिलाफ हमले रुकते नहीं दिख रहे हैं.

The Congressman knew that this way to address the Pres of India not only demeans her constitutional post but also the rich tribal legacy she represents. He knew that to demean Pres in such fashion is to demean the potential of women in our country: Union minister Smriti Irani pic.twitter.com/w0IcCek11b

