मुंबई : मुंबई आईआईटी में भी मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा कांड सामने आया है। पवई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT-B) में कैंटीन का 21 वर्षीय कर्मचारी गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में ताकझांक करता पकड़ा गया है। छात्राओं ने कर्मचारी के ऊपर आरोप लगाया है कि वह लड़कियों का वीडियो भी बना रहा था। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस आरोप की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है।

मिली जानकरी के मुताबिक पुलिस ने कहा कि पवई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT-B) में कैंटीन के एक 21 वर्षीय कर्मचारी को मंगलवार को एक छात्रावास की इमारत के महिला वॉशरूम में झांकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं, एक अधिकारी ने कहा कि छात्रावास की रात की कैंटीन के एक कर्मचारी पिंटू गरिया ने रविवार रात इमारत की एक पाइप पर चढ़कर महिला वॉशरूम में झांक रहा था। उन्होंने कहा कि छात्रावास में रह रहे छात्रों की सतर्कता के कारण जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया गया।

अधिकारी ने बताया कि सोमवार को 22 वर्षीय एक महिला ने पवई पुलिस से संपर्क किया और गरिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया और संस्थान के अधिकारियों को भी सूचित किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 सी के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति के पास मौजूद मोबाइल फोन में छात्रावास की महिलाओं का कोई वीडियो या चित्र नहीं था।

Mumbai | A 22 year-old man working in a canteen at IIT Bombay accused of peeping into the women's washroom in a hostel building, arrested. Case registered under section 354 of IPC. He will be presented in court tomorrow. Investigation underway: Police

— ANI (@ANI) September 20, 2022