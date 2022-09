SpiceJet के प्लेन में आई..दिल्ली से नासिक जा रहा था विमान

नई दिल्ली : विमानन कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet) का दिल्ली से महाराष्ट्र के नासिक जा रहा एक विमान गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते से लौट आया. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. स्पाइसजेयट की बी737 विमान SG-8363 ने सुबह 6.54 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से उड़ान भरी थी.

डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि स्पाइसजेट (SpiceJet) के दिल्ली से नासिक जा रहे विमान में गुरुवार को रास्ते में ही ऑटोपायलट संबंधी खराबी आई जिस वजह से विमान बीच रास्ते से लौट आया. दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान की नॉर्मल लैंडिंग कराई गई. इसके साथ ही सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाला गया.

“SpiceJet B737 aircraft VT-SLP, operating flight SG-8363 (Delhi-Nashik) on Thursday was involved in an air turnback due to an autopilot snag,” the official said. https://t.co/nrmtIkPd6C

