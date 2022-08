नई दिल्ली (Traffic Advisory in Delhi) : देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत घर-घर में तिरंगा अभियान शुरू किया गया है. 13 से 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस अभियान में भाग लेने के लिए क्या छोटे क्या बड़े सभी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. अब दिल्ली पुलिस और मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, आम जनता के लिए प्रतिष्ठित लाल किले के आसपास 13 अगस्त सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक यातायात बंद रहेगा. हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस से पहले ड्रेस रिहर्सल के चलते 13 अगस्त को ट्रैफिक अलर्ट जारी है.

सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा. जिनमें नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और नेताजी सुभाष मार्ग से इसकी लिंक रोड, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक आउटर रिंग रोड शामिल हैं.

नोएडा, लोनी, सिंघू, गाजीपुर, बदरपुर, साफिया, महाराजपुर, आया नगर, औचंडी, सूर्य नगर, रजोकरी, ढांसा, अप्सरा, कालंदी कुंज, झरोड़ा, भोपुरा, लाल कुआं पुल प्रह्लाद पुर और टिकरी बार्डर कमर्शियल के लिए बंद रहेंगे.

कौरिया पुल/लाल किला/पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जाने वाली बसें आईएसबीटी ब्रिज (युधिष्ठिर सेतु) से होकर चलेंगी और मोरी गेट यू-टर्न के पास बुलेवार्ड रोड पर समाप्त होंगी.

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, लाल किला, भाई माटी दास चौक, मोरी गेट, आईएसबीटी, प्रगति मैदान और अंबेडकर स्टेडियम टर्मिनल पर समाप्त होने वाली सभी बसें तुर्कमान गेट आसफ अली रोड के सामने समाप्त हो जाएंगी.

लाल किला, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दक्षिण दिल्ली से भाई माटी दास चौक (फाउंटेन) के लिए बाध्य बसें रिंग रोड-एनएच-24, सीमांत बांध (पुष्ता) रोड और नए आईएसबीटी ब्रिज के रास्ते डायवर्ट की जाएंगी और बुलेवार्ड रोड पर समाप्त होंगी.

डीएमआरसी के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए ड्रेस रिहर्सल के कारण, दिल्ली मेट्रो के चार स्टेशनों पर आज सुबह 11 बजे तक कई गेट बंद कर दिए गए है. जिसमें आईटीओ, लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट स्टेशन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, डीएमआरसी ने चेतावनी दी कि स्वतंत्रता दिवस पर कड़ी सुरक्षा जांच के कारण मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा जांच में सामान्य से अधिक समय लग सकता है.

आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर 1, 2 और 3 बंद रहेंगे

लालकिला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 बंद रहेगा.

जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3 और 4 बंद रहेगा.

दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर 1, 4 और 5 बंद रहेंगे.

