UP Road Accident : यूपी के उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बुधवार (10 जुलाई) को एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में एक डबल डेकर बस की टक्कर दूध कंटेनर से हो गई जिसके वजह से 18 लोगों की मौके पर मौत हो गई.

Uttar Pradesh | Several injured after a sleeper bus going from Sitamarhi in Bihar to Delhi rammed into a milk container under Behtamujawar PS on the Lucknow-Agra Expressway in Unnao. Police reached the spot. Further details awaited.

