नेपाल : नेपाल से एक भीषण सड़क हादसे की दर्दनाक जानकरी सामने आ रही है दरअसल प्राप्त जानकरी के अनुसार नेपाल पुलिस ने बताया कि बारा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, हादसे में 24 लोग घायल हुए हैं.

Nepal | At least 16 dead, 24 injured in a road accident in Bara District, say police.

