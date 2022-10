आइजोल : मिजोरम के आइजोल जिले के तुईरिअल में शनिवार को एक पेट्रोल टैंकर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 अन्य घायल हो गए। बताया जाता है कि एक टैक्सी और एक दो पहिया वाहन भी टैंकर की चपेट में आ गए थे।

मिजोरम के आइजोल (Aizwal) में एक सड़क हादसे में पेट्रोल ले जा रहे टैंकर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गये. मीडिया से बात करते हुए आइजोल के एसपी सी लालरुआ ने बताया कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है.

उन्होंने कहा कि इस घटना में एक चार पहिया टैक्सी और दो पहिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है. हमें इस मामले में अधिक जानकारी का इंतजार है.

Mizoram | At least 4 people died & 10 others injured in a fire incident in Tuirial, Aizawl district, after a tanker carrying petrol caught fire. More details awaited

