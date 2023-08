Asia Cup 2023: रोहित शर्मा ने दिया बयान, कहा- टीम में लचीलापन होना जरुरी, देखें वीडियो

भारत ने सोमवार को एशिया कप 2023 के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है. जब की हार्दिक पंड्या को उपकप्तान बनाया गया है. इस टीम में कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया. वहीं इंजरी के बाद लौट रहे श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का भी चयन हुआ हैं.

Rohit in Press Conferences gotta be my fav genre 🤣🤣🤣#AsiaCup2023pic.twitter.com/H6FisJ81Td

— Shivani (@meme_ki_diwani) August 21, 2023