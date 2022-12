नई दिल्ली : फिक्की (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन व 95वें एजीएम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि विश्व आर्थिक मंच के मुताबिक, 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 140 मिलियन मध्यम आय वाले परिवार व 14 मिलियन उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तिगत परिवार होंगे. ये डेटा बाजार और इसकी संभावित रेखाओं के बारे में बताता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथ ही कहा कि लंबे समय से चली आ रही संदिग्ध मंदी जिसका यूरोप पर असर पड़ने की संभावना है, न केवल निर्यात को प्रभावित करने वाली है. यह हमें ऐसे कई निवेशों का अवसर देता है, जो अब एक अलग जगह की तलाश कर रहे हैं, जहां से उनकी गतिविधियां जारी रह सकें.

इसलिए, जितना आप खुद को पश्चिमी दुनिया में लंबे समय से चली आ रही मंदी के लिए तैयार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह आपके लिए उन निर्माताओं को वहां से भारत लाने के लिए रणनीति बनाने का भी सबसे अच्छा समय है.

The suspected long-drawn recession which is likely to affect Europe is not just going to affect exports. It gives us an opportunity for many of the investments which are therefore now looking for a different place from where their activities can continue to happen: FM Sitharaman pic.twitter.com/mu4rs1GIg4

