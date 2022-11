Gujarat : प्रधानमंत्री मोदी ने मोरबी में घटनास्थल का किया दौरा

Gujarat : गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे पर देश-विदेश के नेताओं ने दुख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोरबी जाकर स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने कल अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मोरबी हादसे में घायलों से मिलने के लिए मोरबी के सिविल अस्पताल का दौरा करने पहुंचे।

#WATCH | PM Narendra Modi arrives at the Morbi Civil Hospital to meet the injured #Gujarat pic.twitter.com/EH5t8QqGgA

पीएम मोदी मोरबी में घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे की जगह का मुआयना किया। उनके साथ सीएम भूपेंद्र पटेल भी हैं। राहत और बचाव कार्य में लगे कर्मचारियों से मिले पीएम मोदी। मोरबी में घटनास्थल पर पीएम मोदी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल।

#WATCH | PM Modi along with Gujarat CM Bhupendra Patel visits the cable bridge collapse site in Morbi, Gujarat

135 people lost their lives in the tragic incident pic.twitter.com/pXJhV7aqyi

— ANI (@ANI) November 1, 2022