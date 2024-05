महाराष्ट्र : कैमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी आग, 6 की मौत, 48 घायल

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में गुरुवार को एक कैमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट हो जाने से आग लग गई. हादसे में छह कर्मचारियों की मौत हो गई और 48 लोग घायल हो गए. बताया जाता है कि घटना डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र के फेज-दो स्थित एक कैमिकल फैक्ट्री में हुई. आग लगाने से धमाके के बाद भीषण आग लग गई. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर डोंबिवली फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे एक किलोमीटर दूर तक सुना गया. आसपास की इमारत की कांच की खिड़कियों में दरारें आ गईं. विस्फोट की वजह से आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है. इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है.

ठाणे नगर निकाय के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी ने कहा कि विस्फोट से लगी आग आसपास की तीन फैक्टरियों में फैल गई और धुएं और आग का गुबार काफी दूर से देखा जा सकता था. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ठाणे नगर निकाय के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन सेल की टीमें और ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल के 13 जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं.

घटना को दुखद बताते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर कहा है कि परिसर में फंसे आठ लोगों को बचा लिया गया है. घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई है और कई एंबुलेंस को तैयार रखा गया है. उन्होंने कहा कि ठाणे कलेक्टर से इस बारे में चर्चा की गई है और वे भी मौके पर पहुंच रहे हैं. इसके अलावा एनडीआरएफ, टीडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया है.

Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis tweets, "Unfortunately 6 lives got lost in Dombivali incident and 48 got injured…Various teams & administrative officials are at the spot for rescue operations." https://t.co/aTBW13pY3F pic.twitter.com/o7nusTkS3v

— ANI (@ANI) May 23, 2024