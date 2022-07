Maharashtra : महाराष्ट्र के सांगली स्थित कुडनूर गांव के एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब खबर मिली की स्कूल परिसर में एक हथगोला मिला है. स्कूल के एक कमरे में ग्रेनेड पाया गया. दरअसल, खेल के दौरान बच्चों की गेंद जब कमरे के अंदर चली गई तो उसे लेने बच्चे कमरे में गये. कमरे में बच्चों ने बम को देखा और शिक्षकों को खबर कर दी. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची साथ ही बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया.

Maharashtra | A hand grenade was found at school in Kudnur village of Sangli dist when some school children went inside a room in the premises as their ball went inside through the window. Police along with a bomb squad reached the spot immediately:Ajay Sidankar, Police Inspector pic.twitter.com/u92VhE7EXv

— ANI (@ANI) July 30, 2022