Monkeypox : मंकीपॉक्स का बढ़ा खतरा, 92 देशों में 35,000 से अधिक केस

Monkeypox : पूरी दुनिया में इस वक्त मंकीपॉक्स के संक्रमण को लेकर खतरा और बढ़ने की बात सामने आ रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि मंकीपॉक्स के चलते अब तक कुल 92 देशों में कुल 12 मरीजों की मौत हो चुकीं हैं. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस के अनुसार, अब तक 92 देशों में मंकीपॉक्स के कुल 35 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह करीब 7500 मामले सामने आए हैं, जो उससे पहले सप्ताह की तुलना में 20 फीसदी अधिक हैं.

इससे पहले डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस बीते दिनों कहा था कि जरूरत इस बात की है कि मंकीपॉक्स को लेकर लोगों तक सही जानकारियां पहुंचे. उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने कोरोना वायरस को लेकर देखा कि लोगों को ऑनलाइन गलत जानकारियां फैलाई गई. ठीक उसी तरह मंकीपॉक्स के साथ भी हो सकता है. इसलिए हम गलत सूचनाओं को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तकनीकी कंपनियों और समाचार संगठनों को हमारे साथ काम करने के लिए कहते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, मंकीपॉक्स एक वायरल पशुजन्य बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है. इसके लक्षण चेचक के समान होते हैं.

More than 35,000 cases of #monkeypox have now been reported to WHO, from 92 countries and territories, with 12 deaths. Almost 7,500 cases were reported last week, a 20% increase over the previous week, which was also 20% more than the week before: WHO DG Dr Tedros Adhanom pic.twitter.com/YtMa0Sm3EF

