नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालयन ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi ) को अब जांच में शामिल होने के लिए 21 जुलाई को बुलाया है. बता दें कि इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी को बुलाया था लेकिन इसी बीच गांधी कोरोना संक्रमित हो गई थी. जिसके चलते वे जांच में शामिल नहीं हो पाई.

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पहले ही काफी लंबी पूछताछ हो चुकी है. इस मामले में सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सहयोगियों के साथ मिलकर एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (AJL) पर कब्जा करने के लिए यंग इंडियन नाम की एक कंपनी बनाई. बाद में इस कंपनी में शैल कंपनियों के जरिए लोन लिया गया.

ED summons Congress interim President Sonia Gandhi to join investigation in the National Herald Case on July 21: Official sources

(File pic) pic.twitter.com/MlUWVdzLbO

— ANI (@ANI) July 11, 2022