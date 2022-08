जम्मू कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा, गड्ढे में गिरी कार, 8 लोगों की मौत

कश्मीर : जम्मू कश्मीर ( Jammu and Kashmir) के किश्तवार में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां एक SUV के सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में गिरने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य जख्मी हो गए. अधिकारियों ने को बताया कि ‘स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल’ (SUV) चिंगाम से सवारियों को लेकर चतरू जा रहा था तभी दोपहर करीब सवा तीन बजे बोंडा गांव के पास यह वाहन हादसे का शिकार हो गया. उन्होंने बताया कि पहाड़ी सड़क से एसयूवी के खाई में गिरने के बाद पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स एवं स्थानीय निवासियों के बचाव दल फौरन हरकत में आए.

#UPDATE | J&K: Total of 8 people have died till now while 3 are injured in a road accident in Kishtwar: Devansh Yadav, DC, Kishtwar

