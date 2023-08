मोर को गोद में लेकर फ्लाइट में यात्रा, वीडियो तेजी से वायरल…

दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पालतू जानवरों (Pet Animals) को बच्चों की तरह प्यार करते हैं. आमतौर पर अधिकांश लोग कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवरों को अपना पालतू बनाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो सांप, शेर जैसे खतरनाक जीवों को अपना पालतू बनाने का शौक रखते हैं. इन सबके बीच एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जो अपने पालतू मोर (Peacock) के साथ फ्लाइट (Flight) में यात्रा करती नजर आ रही है. महिला बच्चे की तरह मोर को गोद में लेकर सीट पर बैठ जाती है और सफर करने लगती है.

Bruh why is a peacock on the plane? 💀 pic.twitter.com/Sc8lGxynRj

— Wild content (@NoCapFights) August 14, 2023